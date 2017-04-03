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В Кыштыме полиция изъяла у подростка холодное оружие

Автор: КР от Сегодня, 09:04 Категория: Происшествия

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Тринадцатилетний житель посёлка Тайгинка пытался продать среди родных и знакомых охотничий нож. По его словам, он нашёл его на улице.

 

– Трофей серьёзный – почти 30 сантиметров в длину, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин. – Такой нож приравнивается к холодному оружию, и его продажа образует состав преступления, за что предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Кто-то из жителей посёлка сообщил в полицию о том, что подросток носит с собой опасный предмет.

 

Поскольку сам он ещё не достиг 14 лет – возраста уголовной ответственности, – то отделался профилактической беседой и предупреждением. Полицейские изъяли нож. Сейчас он хранится в оружейной комнате полиции, после чего будет сдан на переплавку.

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