В Кыштыме суд заменил подростку условное лишение свободы на реальное

Автор: КР от 20-02-2017, 10:24 Категория: Общество

Кыштымский городской суд ужесточил наказание 16-летнему жителю Кыштыма. Как сказал сайту «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин, ранее он был осужден по статье «Грабёж» и приговорён к лишению свободы условно с испытательным сроком на один год. Однако в период испытательного срока подросток совершил ряд административных правонарушений, в том числе был замечен в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а также украл бутылку водки в одном из магазинов.

Суд поддержал ходатайство прокурора города об ужесточении наказания. В настоящее время подросток из неполной семьи находится в изоляторе временного содержания. Завтра его доставят в Златоуст, где он проведёт один год в исправительном учреждении для несовершеннолетних.