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В Кыштыме спасателям пришлось взламывать входную дверь, которую изнутри заперли трёхлетние близняшки

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Происшествия

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Их мать ненадолго вышла в магазин, а когда вернулась, не смогла открыть дверь ключом. В это время её трёхлетние дети находились дома одни. В панике женщина вызвала спасателей.

 

– Она была очень расстроена и едва сдерживала слёзы, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Нам пришлось взломать замок. В отличие от матери, дети были довольные и веселые.

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