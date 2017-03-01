В Кыштыме спасателям пришлось взламывать входную дверь, которую изнутри заперли трёхлетние близняшки
Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Происшествия
Их мать ненадолго вышла в магазин, а когда вернулась, не смогла открыть дверь ключом. В это время её трёхлетние дети находились дома одни. В панике женщина вызвала спасателей.
– Она была очень расстроена и едва сдерживала слёзы, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Нам пришлось взломать замок. В отличие от матери, дети были довольные и веселые.
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