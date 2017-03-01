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В Кыштыме спасатели взломали входную дверь в квартире, где мылся пожилой хозяин

Автор: КР от Сегодня, 09:37 Категория: Происшествия

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Курьёзным случаем отметилась вчера рабочая смена кыштымских спасателей. Им позвонила женщина и сообщила, что в соседней квартире, где проживают 80-летние бабушка с дедушкой, почти час свистит кипящий чайник, а в подъезде пахнет газом. Достучаться до пожилой пары она не смогла.

                                       

– Нам пришлось взломать замок, чтобы попасть в квартиру, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Первым делом мы выключили чайник и перекрыли газ. А в это время из ванной вышел дед и потребовал, чтобы мы ушли и дали ему спокойно помыться.

 

По словам Бегджикова, у пенсионера со слухом всё в порядке. Тем не менее, свист чайника и стук в дверь он почему-то проигнорировал.

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