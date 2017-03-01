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В Кыштыме снова обнаружили поддельную пятитысячную купюру

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Происшествия

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При перерасчёте денег в расчётно-кассовом центре Сбербанка обнаружена купюра номиналом в 5000 рублей с признаками подделки. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, эта банкнота оказалась в выручке, привезённой из магазина нашего города «Первый кеговый».

 

В Кыштыме с начала года это уже вторая поддельная пятитысячная купюра. Первую работники Сбербанка обнаружили во время новогодних праздников в выручке, привезённой с автозаправочной станции «Башнефть» из Аргаяша.

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