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Французский алкоголь за 18 тысяч рублей закупили работники базы отдыха Кыштыма для мифического клиента

Автор: КР от 20-02-2017, 17:16 Категория: Происшествия

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Вчера на базу отдыха «Лесное поместье», расположенную на озере Акакуль, позвонил мужчина и представился сотрудником челябинской налоговой инспекции. Он забронировал два номера на неделю для семейных пар из Москвы и Санкт-Петербурга и попросил подготовить для них фруктовые нарезки, сладости и элитный алкоголь – французский коньяк «Готье» и шампанское «Мартель и Ко».

 

Звонивший заверил администратора, что гости приедут на следующий день. Дорогие алкогольные напитки мужчина посоветовал приобрести в магазине «Монетка». Он даже продиктовал номер телефона директора этого супермаркета, который должен был помочь с выбором.

 

Сразу же после звонка «инспектора» администратор базы отдыха выдала водителю 11 тысяч рублей из кассы и отправила его за алкоголем. Однако тот вскоре вернулся – ему не хватило 6800 рублей. Получив недостающую сумму, он снова отправился в магазин.

 

Уже в «Монетке» он созвонился с директором, который попросил перевести все деньги на номер телефона, пообещав, что встретит его у торговой точки. Доверчивый водитель тут же выполнил его просьбу. Однако так никого и не дождался. К тому же и директор, и налоговый инспектор уже были вне зоны доступа.

 

О данном факте тут же сообщили в полицию. В происшествии разбираются дознаватели.

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Магическая фраза "сотрудник челябинской налоговой инспекции" сотворила чудеса. Развели как лохов.
 
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