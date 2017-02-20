Французский алкоголь за 18 тысяч рублей закупили работники базы отдыха Кыштыма для мифического клиента

Автор: КР от 20-02-2017, 17:16 Категория: Происшествия

Вчера на базу отдыха «Лесное поместье», расположенную на озере Акакуль, позвонил мужчина и представился сотрудником челябинской налоговой инспекции. Он забронировал два номера на неделю для семейных пар из Москвы и Санкт-Петербурга и попросил подготовить для них фруктовые нарезки, сладости и элитный алкоголь – французский коньяк «Готье» и шампанское «Мартель и Ко».

Звонивший заверил администратора, что гости приедут на следующий день. Дорогие алкогольные напитки мужчина посоветовал приобрести в магазине «Монетка». Он даже продиктовал номер телефона директора этого супермаркета, который должен был помочь с выбором.

Сразу же после звонка «инспектора» администратор базы отдыха выдала водителю 11 тысяч рублей из кассы и отправила его за алкоголем. Однако тот вскоре вернулся – ему не хватило 6800 рублей. Получив недостающую сумму, он снова отправился в магазин.

Уже в «Монетке» он созвонился с директором, который попросил перевести все деньги на номер телефона, пообещав, что встретит его у торговой точки. Доверчивый водитель тут же выполнил его просьбу. Однако так никого и не дождался. К тому же и директор, и налоговый инспектор уже были вне зоны доступа.

О данном факте тут же сообщили в полицию. В происшествии разбираются дознаватели.