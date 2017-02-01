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В Кыштыме дачный сезон воров не привязан ко времени года

Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Происшествия

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Вчера жительница нашего города приехала на свою дачу на улице Шмидта, чтобы протопить там печь, и обнаружила, что в доме побывало ворьё. На входной двери взломан замок и похищены два стабилизатора напряжения, один из которых – фирмы «Ресанта», алюминиевая фляга и рукомойник из нержавейки.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ущерб составил 20 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

 

Все, кто располагает какой-либо информацией о данном преступлении, могут сообщить её по телефонам 4-46-61, 02 или по телефону доверия 4-46-48.

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