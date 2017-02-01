Табуретом по-соседски: в Кыштыме будут судить мужчину, который избил и обворовал своего собутыльника

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Происшествия

По осени двое жильцов одной из коммунальных квартир пригласили к застолью малознакомого соседа. Под шумок гость похитил сотовый телефон стоимостью более десяти тысяч рублей у одного из жильцов этой квартиры. А наутро, когда все трое разошлись по своим комнатам, он вновь появился на пороге у одного из собутыльников, требуя от него спиртного ещё. Получив отказ, ударил его табуретом по голове и забрал плазменный телевизор.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Константин Паутов, 35- летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Он не женат, ранее судим за аналогичные преступления, освободился из колонии менее года назад. До рассмотрения уголовного дела в суде находится стражей.