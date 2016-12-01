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В Кыштыме объявлены в розыск двое мужчин, похитивших из салона «Евросети» сотовые телефоны

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Происшествия

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Вчера вечером с витрины в салоне ООО «Евросеть», что на улице Ленина, двое неизвестных похитили сотовые телефоны. Их внимание привлекли устройства марки Apple iPhone – модель седьмого поколения 32 Gb Black imei 359212079897599 и поколения 6S 32 Space Grey, imеi 35158071684339. В настоящее время устанавливаются ущерб и обстоятельства происшедшего.

                             

Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно и краже или о подозреваемых, сообщить в дежурную часть по номерам 4-46-61, 02 или по телефону «доверия» 4-46-48.

 

Приметы подозреваемых: мужчины 30-35 лет, рост у обоих – 170-180 сантиметров. Один плотного телосложения, другой – худощавый. Спортивного телосложения молодой человек был одет в вязаную шапку тёмного цвета, чёрный пуховик, серые джинсы и чёрные ботинки. Его подельник был в серой фуражке. Внешность: тёмные волосы, модельная стрижка, нос острый, брови тёмные узкие. Был одет в тёмную дублёнку на пуговицах, с шерстяным воротом. Дублёнка до колен, тёмные брюки чёрные туфли.

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