Рынки Кыштыма оцепили люди в масках

Автор: КР от Сегодня, 12:24 Категория: Происшествия

Вчера в дневное время кыштымские полицейские совместно с бойцами спецназа Главного управления Челябинской области оцепили два городских рынка – «Центральный» и «Арбат», больше известный среди горожан как «Китайский».

Как сообщил сайту «КР» начальник городской полиции Юрий Ерёмин, в ходе массовой проверки работников базаров было выявлено десять нарушений административного законодательства.

Так, уроженец Таджикистана вовремя не встал на миграционный учёт, за что будет наказан штрафом до пяти тысяч рублей. Не исключено и выдворение его из России.

Ещё три иностранца – граждане Поднебесной – выполняли работы, не соответствующие разрешённым им видам деятельности. Им грозит административный штраф от двух до пяти тысяч рублей, а также вынужденное возвращение на родину.

Жителю Кыштыма, принимающему на работу нелегально проживающих в нашей стране иностранцев, тоже придётся раскошелиться. Он заплатит штраф до четырёх тысяч рублей за их незаконное трудоустройство. Столько же – за то, что он не поставил их на миграционный учёт как принимающая сторона.

В ходе проверки силовики привлекли к ответственности ещё и продавца фейерверков и бенгальских огней. У него было конфисковано 150 единиц пиротехнических изделий, не имеющих сертификата. За незаконную продажу он поплатится штрафом до двух тысяч рублей.