Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме спасатели помогли снять с пальца мужчины кольцо, которое мешало медикам оказать необходимую помощь

Вчера, 16:24 Категория: Происшествия
1 280
0

В минувшую субботу в приёмном отделении Кыштымской центральной городской больницы помощь спасателей потребовалась пострадавшему мужчине. Из-за кольца на пальце врачи не могли обработать и оказать помощь мужчине с травмированными руками.

 

Пришлось обратиться за помощью к спасателям. При  помощи слесарного инструмента кольцо аккуратно «раскусили», необходимая помощь пострадавшему оказана.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым спасатели кольцо больница травма помощь

Похожие публикации:

В Кыштыме спасатели дважды за день вскрывали входные двери

Челябинскому рыбаку ночью понадобилась экстренная помощь

В ночь на Крещение вода в Кыштыме была на три с плюсом

Продолжен счёт суицидам

Муху освободили с помощью гидроножниц

Комментарии:

Добавить