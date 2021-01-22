В Кыштыме спасатели помогли снять с пальца мужчины кольцо, которое мешало медикам оказать необходимую помощь
Вчера, 16:24 Категория: Происшествия
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В минувшую субботу в приёмном отделении Кыштымской центральной городской больницы помощь спасателей потребовалась пострадавшему мужчине. Из-за кольца на пальце врачи не могли обработать и оказать помощь мужчине с травмированными руками.
Пришлось обратиться за помощью к спасателям. При помощи слесарного инструмента кольцо аккуратно «раскусили», необходимая помощь пострадавшему оказана.