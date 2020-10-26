В Кыштыме спасатели дважды за день вскрывали входные двери

Вчера, 09:09 Категория: Происшествия

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Оба случая пришлись на вечер субботы. В первом спасатели оказали помощь испуганной маме, у которой в квартире оказался запертым в одиночестве 1,5 годовалый малыш. При помощи слесарного инструмента дверь была вскрыта в течение нескольких минут. Малыш целым и невредимым был передан своей маме.

В беспомощной ситуации оказался еще один житель Кыштыма, проживающий на улице Интернационала. Почувствовав острую боль в груди, он вызвал скорую помощь. Когда приехала медицинская бригада, подняться на ноги и открыть им дверь мужчина не смог. На помощь были вызваны спасатели, которые вновь вскрыли железную дверь, чтобы медики могли оказать помощь пострадавшему.