Кыштымские врачи борются за жизнь рабочего, который получил тяжёлые травмы во время буровых работ

Вчера, 14:51 Категория: Происшествия

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В Аргаяшском районе Челябинской области 31-летний рабочий получил тяжкий вред здоровью при проведении буровых работ на территории карьера. В тяжёлом состоянии он находится в больнице Кыштыма.

Несчастный случай произошел 20 января на территории ООО «Аргаяшский порфиритовый карьер». Мужчина работал машинистом буровых установок и фактически был трудоустроен в екатеринбургском ООО «Протол».

В результате несчастного случая он получил перелом свода основания черепа. За его жизнь борются врачи.