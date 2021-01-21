Кыштымские врачи борются за жизнь рабочего, который получил тяжёлые травмы во время буровых работ
Вчера, 14:51 Категория: Происшествия
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В Аргаяшском районе Челябинской области 31-летний рабочий получил тяжкий вред здоровью при проведении буровых работ на территории карьера. В тяжёлом состоянии он находится в больнице Кыштыма.
Несчастный случай произошел 20 января на территории ООО «Аргаяшский порфиритовый карьер». Мужчина работал машинистом буровых установок и фактически был трудоустроен в екатеринбургском ООО «Протол».
В результате несчастного случая он получил перелом свода основания черепа. За его жизнь борются врачи.