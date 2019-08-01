В Кыштыме следственный отдел расследует гибель 18-летнего работника предприятия

Автор: КР от Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия

Несчастный случай, подробности которого устанавливаются, произошёл в кыштымской компании ООО «Русские пряники».

Юноша 2000 года рождения получил травмы, как предполагают следователи, в четверг на прошлой неделе. В минувшую субботу он скончался в центральной городской больнице Кыштыма.

Как сказали «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, сейчас проводится проверка по части 2 статьи 143 – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На предприятии ООО "Русские пряники" отказались от каких-либо комментариев по поводу этого несчастного случая.