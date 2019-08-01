» » В Кыштыме следственный отдел расследует гибель 18-летнего работника предприятия

В Кыштыме следственный отдел расследует гибель 18-летнего работника предприятия

Автор: КР от Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

 

Несчастный случай, подробности которого устанавливаются, произошёл в кыштымской компании ООО «Русские пряники».

 

Юноша 2000 года рождения получил травмы, как предполагают следователи, в четверг на прошлой неделе. В минувшую субботу он скончался в центральной городской больнице Кыштыма.

 

Как сказали «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, сейчас проводится проверка по части 2 статьи 143 – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

 

На предприятии ООО "Русские пряники" отказались от каких-либо комментариев по поводу этого несчастного случая.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter