Жительницу Кыштыма осудили за причинение тяжкого вреда здоровью

Вчера, 13:39 Категория: Происшествия

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело по обвинению жительницы Кыштыма 1975 года рождения в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города, в мае 2020 года во дворе одного из домов на улице Ленина у подозреваемой произошёл конфликт с её знакомой. В ходе ссоры она подняла с земли камень и ударила им свою соперницу по голове. Позже медики диагностировали у потерпевшей тупую травму с образованием раны на коже в теменной области, а также перелом теменной кости.

Преступление было совершено на глазах свидетелей и очевидцев, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевшая была госпитализирована и находилась на лечении в травматологическом отделении городской больницы.

Подозреваемая признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года. При назначении наказания принято во внимание полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами по делу.