Житель Кыштыма украл телефон у покупателя в одном из пивных магазинов

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Полиция направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя нашего города.

Установлено, что в феврале подозреваемый, находясь в одном из пивных магазинов города, незаметно похитил из кармана чужой куртки сотовый телефон стоимостью свыше шести тысяч рублей.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, стражам порядка удалось вычислить вора по горячим следам. Установить его личность помогли записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемым оказался нигде не работающий и ранее судимый за наркопреступление житель Кыштыма. Полицейские изъяли у него телефон и вернули технику владельцу. А на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.