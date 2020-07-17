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Житель Кыштыма украл телефон у покупателя в одном из пивных магазинов

Сегодня, 14:42 Категория: Происшествия
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Полиция направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя нашего города.

 

Установлено, что в феврале подозреваемый, находясь в одном из пивных магазинов города, незаметно похитил из кармана чужой куртки сотовый телефон стоимостью свыше шести тысяч рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, стражам порядка удалось вычислить вора по горячим следам. Установить его личность помогли записи с камер видеонаблюдения.

 

Подозреваемым оказался нигде не работающий и ранее судимый за наркопреступление житель Кыштыма. Полицейские изъяли у него телефон и вернули технику владельцу. А на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым кража полиция

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