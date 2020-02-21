Пьяный житель Кыштыма силой отобрал у школьника телефон и теперь может отправиться за это в колонию

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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя нашего города, который обвинялся в грабеже.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в феврале прошлого года подвыпивший молодой человек увидел мальчика, идущего утром в школу. Пьяный кыштымец не придумал ничего лучше, как отобрать у него сотовый телефон. Он повалил школьника на снег и, угрожая расправой, потребовал отдать мобильник стоимостью около шести тысяч рублей. Испуганный ребёнок подчинился.

Подозреваемый скрылся и некоторое время находился в розыске. Две недели назад обвиняемого, который ранее уже отбывал срок за хищение имущества, осудили. Ему назначено наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.