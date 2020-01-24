В Кыштыме задержан ценитель элитного алкоголя

Сегодня, 15:14 Категория: Происшествия

155

0

В кыштымский отдел полиции поступило сообщение от администратора одного из местных магазинов. Он сказал, что работники торговой точки задержали мужчину, который пытался похитить дорогой коньяк.

Любителем элитных напитков оказался 29-летний житель Озёрска. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Как сообщили сайту «КР» в полиции, в настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража».

За последнее время в отдел полиции доставлено 12 граждан, совершивших хищение товарно-материальных ценностей.