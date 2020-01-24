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В Кыштыме задержан ценитель элитного алкоголя

Сегодня, 15:14 Категория: Происшествия
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В кыштымский отдел  полиции поступило сообщение от администратора одного из местных магазинов. Он сказал, что работники торговой точки задержали мужчину, который пытался похитить дорогой коньяк.  

 

Любителем элитных напитков оказался 29-летний житель Озёрска. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Как сообщили сайту «КР» в полиции, в настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража».

 

За последнее время в отдел полиции доставлено 12 граждан, совершивших хищение товарно-материальных ценностей.

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Теги: Кыштым Полиция Кыштыма Кража алкоголя Задержан житель Озёрска

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