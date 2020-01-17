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В Кыштыме разыскивают водителя, протаранившего ворота на частной территории

Сегодня, 13:04 Категория: Происшествия
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Сегодня около полуночи водитель легкового автомобиля на всей скорости влетел в забор, огораживающий территорию «Детской оптовки» на улице Механической. Ущерб оценивается в 30 тысяч рублей.

 

Из-за тёмного времени суток и снега на камерах видеонаблюдения не удалось разглядеть номер машины. Предположительно, это хэтчбек тёмного цвета. Возможно, марки ситроен. Водитель с места ДТП скрылся. У машины сильно повреждена передняя часть.

 

Просьба ко всем, кому что-либо известно о происшествии либо пострадавшем автомобиле, сообщить по номеру +7 (904) 944-42-99.

 

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Теги: Кыштым ДТП

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