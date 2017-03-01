В Кыштыме автомобильным ворам приглянулся КАМАЗ
Автор: КР от Сегодня, 11:56 Категория: Происшествия
Вчера около 17 часов с грузового автомобиля КАМАЗ, припаркованного на улице Розы Люксембург, неизвестные сняли два аккумулятора. Ущерб составил десять тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ко всем, кому что-либо известно о данном происшествии, просьба сообщить в дежурную часть полиции по номерам 4-46-61, 02.
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