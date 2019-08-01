В Кыштыме вандалы разрисовали стены роддома

Автор: КР от Вчера, 12:59 Категория: Происшествия

Кыштымский роддом разукрасили чёрными надписями различного содержания. Установить личности «художников» – задача не из лёгких.

Стены роддома ранее уже подвергались атакам вандалов, любящих порисовать баллончиками с краской. Но настолько масштабный уличный «стрит-арт» на стенах здания появился впервые.

– Вчера вечером мне доложили о появлении таких художеств на стенах здания, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – К сожалению, наша территория не закрывается, так как пешеходный тротуар является дорогой общего пользования. Будем решать вопрос о лишении его такого статуса.

Поиском нерадивых художников займётся полиция. Соответствующее заявление уже направленно в правоохранительные органы.