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В Кыштыме вандалы разрисовали стены роддома

Автор: КР от Вчера, 12:59 Категория: Происшествия

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Кыштымский роддом разукрасили чёрными надписями различного содержания. Установить личности «художников» – задача не из лёгких.

 

Стены роддома ранее уже подвергались атакам вандалов, любящих порисовать баллончиками с краской. Но настолько масштабный уличный «стрит-арт» на стенах здания появился впервые.

 

 

– Вчера вечером мне доложили о появлении таких художеств на стенах здания, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – К сожалению, наша территория не закрывается, так как пешеходный тротуар является дорогой общего пользования. Будем решать вопрос о лишении его такого статуса.

 

Поиском нерадивых художников займётся полиция. Соответствующее заявление уже направленно в правоохранительные органы.


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