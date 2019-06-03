В Кыштыме собака покусала ребёнка Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Происшествия 0 Несчастный случай произошёл в минувший понедельник на Дальней Даче. В кыштымской городской больнице мальчику зашили верхнюю губу и обработали рану на носу. – Я позвонил сыну в половине одиннадцатого утра, чтобы напомнить ему об обеде, – рассказывает мужчина. – Но никто не ответил. Я подумал, что он пошёл гулять с другом и забыл телефон дома. Через час сын перезвонил мне в слезах и сказал, что его сильно покусала собака. Я сразу же поехал домой. По пути отец мальчика вызвал скорую помощь. Ребёнка отвезли в больницу, где, наложив швы, предписали посещать дневной стационар для обработки ран. Собака по кличке Зося, которая напала на мальчика, оказалась домашней. Она часто играет на детской площадке с другими детьми. – Мы взяли Зосю полгода назад, – сказала сайту «КР» хозяйка собаки. – Не замечали, чтобы она агрессивно себя вела. Отпускаем её утром и вечером на получасовые прогулки. Она сама возвращается, либо ждёт у подъезда, когда откроют дверь. С моими детьми она ласкова и спокойна. Наверное, мальчик сам с ней что-то сделал, раз она так агрессивно отреагировала, что даже укусила. Как удалось узнать сайту «КР», с начала года в центральную городскую больницу Кыштыма после укусов животных обратилось уже более ста человек. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить