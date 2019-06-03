В Кыштыме собака покусала ребёнка

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Происшествия

Несчастный случай произошёл в минувший понедельник на Дальней Даче. В кыштымской городской больнице мальчику зашили верхнюю губу и обработали рану на носу.

– Я позвонил сыну в поло­вине одиннадцатого утра, что­бы напомнить ему об обеде, – рассказывает мужчина. – Но никто не ответил. Я подумал, что он пошёл гулять с другом и забыл телефон дома. Через час сын перезвонил мне в слезах и сказал, что его сильно поку­сала собака. Я сразу же поехал домой.

По пути отец мальчика вы­звал скорую помощь. Ребёнка отвезли в больницу, где, на­ложив швы, предписали посе­щать дневной стационар для обработки ран.

Собака по кличке Зося, которая напала на мальчика, оказалась домашней. Она часто играет на детской площадке с другими детьми.

– Мы взяли Зосю полгода назад, – сказала сайту «КР» хозяйка собаки. – Не замечали, чтобы она агрессивно себя вела. Отпускаем её утром и вечером на получасо­вые прогулки. Она сама воз­вращается, либо ждёт у подъ­езда, когда откроют дверь. С моими детьми она ласкова и спокойна. Наверное, мальчик сам с ней что-то сделал, раз она так агрессивно отреагиро­вала, что даже укусила.

Как удалось узнать сайту «КР», с начала года в центральную городскую больницу Кыштыма после укусов животных обратилось уже более ста человек.