Полицейские Кыштыма поймали браконьера, убившего лосиху

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Происшествия

Задержание произошло в лесу неподалёку от Долгобродского водохранилища. Житель нашего города вёз в автомобиле УАЗ тушу лосихи.

Как сообщила сайту «КР» начальник отделения дознания кыштымской полиции Альбина Рустамова, охотник, незаконно убивший лесное животное, причинил крупный ущерб государству. Сохатое, оценённое в 200 тысяч рублей, изъято как вещественное доказательство. Однако долго хранить такой скоропортящийся вещдок не получится, поэтому впоследствии тело лосихи будет утилизировано.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до шести месяцев ареста. Кроме того, если браконьер не возместит ущерб самостоятельно, полицейские будут ходатайствовать об аресте его имущества.