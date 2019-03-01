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В Кыштыме ночью загорелся автомобиль

Автор: КР от Вчера, 11:35 Категория: Происшествия

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Это произошло в ночное время минувшей субботы. Сообщение о возгорании автомобиля на улице Ленина, 38 – возле бывшего кафе «Кристалл» – поступило от очевидцев через систему 112 в 3 часа 27 минут.

 

Как сказали сайту «КР» в пожарной части №38, на место прибыло две единицы техники и семь человек личного состава. Огнеборцы справились с возгоранием менее чем за полчаса.

 

Пострадавших нет. Обстоятельства и причины возгорания легкового автомобиля теперь предстоит выяснить пожарным инспекторам.


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