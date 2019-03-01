В Кыштыме ночью загорелся автомобиль Автор: КР от Вчера, 11:35 Категория: Происшествия 0 Это произошло в ночное время минувшей субботы. Сообщение о возгорании автомобиля на улице Ленина, 38 – возле бывшего кафе «Кристалл» – поступило от очевидцев через систему 112 в 3 часа 27 минут. Как сказали сайту «КР» в пожарной части №38, на место прибыло две единицы техники и семь человек личного состава. Огнеборцы справились с возгоранием менее чем за полчаса. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины возгорания легкового автомобиля теперь предстоит выяснить пожарным инспекторам. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить