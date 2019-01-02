В Кыштыме пожар уничтожил собственность двух предпринимателей города

Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Происшествия

Сообщение о возгорании на улице Гузынина, 2 поступило на пульт пожарной части №38 вчера в 19 часов 42 минуты. В тушении огня приняли участие пожарные этой части, а также №118 и №117. Всего было задействовано 22 огнеборца, шесть единиц техники и одна штабная машина.

В ходе возгорания пострадало более 100 квадратных метров кровли крыши и перекрытия здания, в котором находились складские помещения фабрики мебели «Багира» и производство предпринимателя В. Н. Устинова, который пока отказался от пояснений представителям пожарного надзора.

Пожарные боролись с огнём более трёх часов. Как сказали сайту «КР» прибывшие на место сотрудники кыштымского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск», здание было отключено от газоснабжения сразу, поэтому пожарные работали без риска для собственной жизни.

В складском помещении фабрики мебели «Багира» огнём уничтожено производственное оборудование и предметы мебели.

– В настоящий момент из Челябинска в Кыштым едет пожарно-испытательная лаборатория, – сказал сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Совместно с нами будет произведено обследование места пожара, установлен очаг возгорания и причины его появления.