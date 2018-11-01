Спасатели Кыштыма достали со дна водоёма утонувшего мужчину Автор: КР от Сегодня, 17:19 Категория: Происшествия 0 Трагедия произошла днём на озере Тиренкуль вблизи деревни Илимбетова в Аргаяшском районе. Двое жителей деревни Ишалино поставили там сети. Один из них, 58-летний рыбак, поплыл на резиновой лодке проверить улов. Неожиданно его друг, оставшийся на берегу, услышал крики о помощи. Он зашёл в холодную воду по пояс, но понял, что спасти тонущего товарища в одиночку не сможет – тот был метрах в 70. Мужчина бросился за помощью в ближайшие дома. Когда вернулся, его приятель уже утонул. – Сначала мы нашли резиновую лодку, от которой шёл след в камыши, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Тело к тому моменту опустилось ко дну. Погибшего ишалинца достали с помощью «кошки» – специального крюка на верёвке. Его передали сотрудникам аргаяшской полиции. Спасатели напоминают: даже самые опытные рыбаки, прежде чем отплывать от берега, должны надевать специальные жилеты. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить