Спасатели Кыштыма достали со дна водоёма утонувшего мужчину

Автор: КР от Сегодня, 17:19 Категория: Происшествия

Трагедия произошла днём на озере Тиренкуль вблизи деревни Илимбетова в Аргаяшском районе. Двое жителей деревни Ишалино поставили там сети. Один из них, 58-летний рыбак, поплыл на резиновой лодке проверить улов.

Неожиданно его друг, оставшийся на берегу, услышал крики о помощи. Он зашёл в холодную воду по пояс, но понял, что спасти тонущего товарища в одиночку не сможет – тот был метрах в 70.

Мужчина бросился за помощью в ближайшие дома. Когда вернулся, его приятель уже утонул.

– Сначала мы нашли резиновую лодку, от которой шёл след в камыши, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Тело к тому моменту опустилось ко дну.

Погибшего ишалинца достали с помощью «кошки» – специального крюка на верёвке. Его передали сотрудникам аргаяшской полиции.

Спасатели напоминают: даже самые опытные рыбаки, прежде чем отплывать от берега, должны надевать специальные жилеты.