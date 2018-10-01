Спасатели Кыштыма в поисках утонувшего погрузились на дно Аргазинского водохранилища Автор: КР от Вчера, 11:22 Категория: Происшествия 0 Вчера они целый день искали утопленника в районе деревни Чишма Аргаяшского района. Накануне вечером два местных жителя отправились на рыбалку. Перед этим они употребили спиртное. Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, в какой-то момент их пластиковая лодка перевернулась. Один из рыбаков вытащил другого на берег, но после отрезвления он не видел своего спасителя. По его версии, приятель мог уплыть в сторону лодки – возможно, хотел спасти снасти. Сам он ничего не помнит. Прибывшие спасатели исследовали акваторию Аргазинского водохранилища в том месте, которое указал выживший рыбак. Однако за девять часов поисков они обнаружили только вёсла. – Лодка была ярко-жёлтого цвета, и мы бы точно её увидели, – рассказывает Юрий Бегджиков. – Возможно, её украли. Тело пропавшего мужчины пока не найдено. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить