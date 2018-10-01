Спасатели Кыштыма в поисках утонувшего погрузились на дно Аргазинского водохранилища

Автор: КР от Вчера, 11:22 Категория: Происшествия

Вчера они целый день искали утопленника в районе деревни Чишма Аргаяшского района. Накануне вечером два местных жителя отправились на рыбалку. Перед этим они употребили спиртное.

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, в какой-то момент их пластиковая лодка перевернулась. Один из рыбаков вытащил другого на берег, но после отрезвления он не видел своего спасителя.

По его версии, приятель мог уплыть в сторону лодки – возможно, хотел спасти снасти. Сам он ничего не помнит.

Прибывшие спасатели исследовали акваторию Аргазинского водохранилища в том месте, которое указал выживший рыбак. Однако за девять часов поисков они обнаружили только вёсла.

– Лодка была ярко-жёлтого цвета, и мы бы точно её увидели, – рассказывает Юрий Бегджиков. – Возможно, её украли.

Тело пропавшего мужчины пока не найдено.