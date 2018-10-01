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Спасатели Кыштыма в поисках утонувшего погрузились на дно Аргазинского водохранилища

Автор: КР от Вчера, 11:22 Категория: Происшествия

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Вчера они целый день искали утопленника в районе деревни Чишма Аргаяшского района. Накануне вечером два местных жителя отправились на рыбалку. Перед этим они употребили спиртное.

 

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, в какой-то момент их пластиковая лодка перевернулась. Один из рыбаков вытащил другого на берег, но после отрезвления он не видел своего спасителя.

 

По его версии, приятель мог уплыть в сторону лодки – возможно, хотел спасти снасти. Сам он ничего не помнит.

 

Прибывшие спасатели исследовали акваторию Аргазинского водохранилища в том месте, которое указал выживший рыбак. Однако за девять часов поисков они обнаружили только вёсла.

 

– Лодка была ярко-жёлтого цвета, и мы бы точно её увидели, – рассказывает Юрий Бегджиков. – Возможно, её украли.

 

Тело пропавшего мужчины пока не найдено.


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