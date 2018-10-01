Спасатели из Кыштыма больше месяца разыскивают охотника Автор: КР от Вчера, 09:54 Категория: Происшествия 0 Вчера профессиональные поисковики вновь отправились в село Кунашак, где 27 августа на одноимённом озере пропал 58-летний мужчина. На охоту его привёз друг, но когда вернулся, приятеля нигде не было. Его лодку обнаружили на следующий день. Акватория водоёма была исследована в том числе и с помощью квадрокоптера. Однако все попытки оказались тщетными. – Вчера трое моих сослуживцев снова целый день провели в Кунашаке, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Они провели водолазные работы и осмотрели побережье озера с моторной лодки. Безрезультатно. Ражап Исмагилович Хасанов пропал на озере Кунашак 27 августа В сообществе «74.КУ | Кунашак и Кунашакский район» в соцсети ВКонтакте ещё в конце августа появилась информация об исчезновении охотника. Его дочь сообщила, что он был одет в тёмно-серую ветровку, брюки цвета хаки и болотные сапоги. Рост кареглазого худощавого мужчны – около 160 сантиметров. Все, кто владеет какой-либо информацией о его месте нахождения, могут сообщить её по телефону 8-951-441-75-36. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить