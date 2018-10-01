Спасатели из Кыштыма больше месяца разыскивают охотника

Автор: КР от Вчера, 09:54 Категория: Происшествия

Вчера профессиональные поисковики вновь отправились в село Кунашак, где 27 августа на одноимённом озере пропал 58-летний мужчина. На охоту его привёз друг, но когда вернулся, приятеля нигде не было. Его лодку обнаружили на следующий день.

Акватория водоёма была исследована в том числе и с помощью квадрокоптера. Однако все попытки оказались тщетными.

– Вчера трое моих сослуживцев снова целый день провели в Кунашаке, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Они провели водолазные работы и осмотрели побережье озера с моторной лодки. Безрезультатно.

Ражап Исмагилович Хасанов пропал на озере Кунашак 27 августа

В сообществе «74.КУ | Кунашак и Кунашакский район» в соцсети ВКонтакте ещё в конце августа появилась информация об исчезновении охотника. Его дочь сообщила, что он был одет в тёмно-серую ветровку, брюки цвета хаки и болотные сапоги. Рост кареглазого худощавого мужчны – около 160 сантиметров.

Все, кто владеет какой-либо информацией о его месте нахождения, могут сообщить её по телефону 8-951-441-75-36.