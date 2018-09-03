Спасатели из Кыштыма продолжат искать охотника на озере Кунашак с помощью «кошки» Автор: КР от Сегодня, 11:01 Категория: Происшествия 0 Так в узких профессиональных кругах называется штурмовой якорь на канате. Им можно поднять на поверхность воды зацепившегося о коряги утопленника. Напомним, ещё в начале прошлой недели кунашакские полицейские попросили о помощи сотрудников кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. На озере Кунашак пропал мужчина, охотившийся с деревянной лодки на уток. Лодку нашли на следующий день после начала поисков, а самого любителя пострелять дичь будто и след простыл. – Сегодня специальная пожарная часть из Челябинска будет осматривать акваторию с воздуха с помощью квадрокоптера, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда спасателей Юрий Бегджиков. – Озеро неглубокое – до двух метров, поэтому если тело зацепилось обо что-то или запуталось в камышах, его будет видно. Профессиональные поисковики везут с собой моторную лодку. В случае необходимости, они обследуют дно видеоглазом и поднимут тело с помощью «кошки». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить