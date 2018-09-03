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Спасатели из Кыштыма продолжат искать охотника на озере Кунашак с помощью «кошки»

Автор: КР от Сегодня, 11:01 Категория: Происшествия

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Так в узких профессиональных кругах называется штурмовой якорь на канате. Им можно поднять на поверхность воды зацепившегося о коряги утопленника.

 

Напомним, ещё в начале прошлой недели кунашакские полицейские попросили о помощи сотрудников кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. На озере Кунашак пропал мужчина, охотившийся с деревянной лодки на уток.

 

Лодку нашли на следующий день после начала поисков, а самого любителя пострелять дичь будто и след простыл.

 

– Сегодня специальная пожарная часть из Челябинска будет осматривать акваторию с воздуха с помощью квадрокоптера, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда спасателей Юрий Бегджиков. – Озеро неглубокое – до двух метров, поэтому если тело зацепилось обо что-то или запуталось в камышах, его будет видно.

 

Профессиональные поисковики везут с собой моторную лодку. В случае необходимости, они обследуют дно видеоглазом и поднимут тело с помощью «кошки».


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