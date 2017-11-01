В Кыштыме отслужат панихиды по погибшим в дорожных авариях

Автор: КР от Вчера, 11:36 Категория: ГИБДД информирует

В воскресенье, 15 ноября, в нашем городе пройдёт ежегодная акция, посвящённая всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Инициатором её проведения стала местная Госавтоинспекция.

– Дошколята из детских садов № 18 и № 23 вместе с родителями смастерят конверты с вложенными в них письмами-обращениями к водителям, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Дети напомнят им, что безопасный путь каждый выбирает сам.

В 13 часов кадеты-шестиклассники из второй средней школы вместе с дорожными полицейскими раздадут эти конверты автомобилистам у ДК металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

В этот же день в храмах нашего города пройдут панихиды по погибшим в дорожных авариях. Так, в Христорождественской церкви церковная служба начнётся около 11 часов.

С начала года на дорогах Кыштымского городского округа погибло шесть человек, в том числе один ребёнок.

Справка. В октябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днём памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.