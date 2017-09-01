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В посёлке под Кыштымом молодой водитель наехал на пешехода

Автор: КР от Вчера, 10:44 Категория: ГИБДД информирует

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Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье в Тайгинке. Житель Увильдов 1998 года рождения вышел с дискотеки и сел за руль своей «десятки». Он намеревался припарковать автомобиль на другое место и не заметил, как наехал на своего 21-летнего земляка.

 

Тот, получив травму колена, стал требовать у водителя денег и пригрозил, что вызовет сотрудников ГИБДД. В ответ на это виновник ДТП скрутил с машины госномера и ушёл.

 

Прибывшие на место дорожные полицейские отправили оставленный молодым человеком ВАЗ-2110 на штрафстоянку.  По показаниям свидетелей, его владелец был пьян.

 

– На следующий день нарушитель сам обратился в отдел ГИБДД, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Оказалось, что он лишён права управления транспортными средствами.

 

В отношении него возбуждено административное дело. За езду без прав ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

 

Какое наказание ждёт увильдинца за наезд на человека, станет известно после определения степени тяжести, причинённой здоровью пострадавшего.

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