В Кыштыме водитель, въехавший в забор частного дома, скрылся с места ДТП, но ненадолго

Автор: КР от Сегодня, 18:04 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в дежурную часть полиции обратился житель нашего города – в забор его дома № 14 на улице Куйбышева въехал автомобиль. В тот момент он находлся дома и, услышав лай собаки, вышел на улицу. И увидел, как неподалёку от его жилища «Рено Дастер» буксирует белую «Ниву». Мужчина ничего не заподозрил, а наповреждённое ограждение обратил внимание только спустя два часа. Полицейским он сказал, что номер автомобиля ему не запомнил, зато самого водителя готов опознать.

Спустя четыре часа после его заявления наряд ДПС нашёл нарушителя. Им оказался проживающий на той же улице, но в 98-м доме мужчина. Тому ничего не оставалось, как признать, что не справился с управлением и въехал в забор случайно. По его объяснениям, испугавшись, он уехал с места ДТП и уже дома выпил пиво.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в настоящий момент виновник аварии находится в комнате для задержанных в административном порядке, откуда его доставят в суд. За езду в нетрезвом виде ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет, а за оставление места ДТП плюс ещё лишение прав до полутора лет или арест до 15 суток.