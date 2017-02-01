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Житель Кыштыма пытается выяснить, кто и за что наложил арест на его машину семь лет назад

Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: ГИБДД информирует

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Визит кыштымца в ГИБДД совсем по другому поводу ошеломил автовладельца: ему сообщили, что на его автомобиль  ещё в 2010 году наложен арест. За всё это время никто ни разу не уведомил автовладельца  ни о наложении взыскания, ни о его причинах.  Как и многих водителей, мужчину не раз штрафовали госавтоинспекторы, но штрафы он оплачивал исправно и своевременно.

 

Как ни старался автовладелец, он не смог вспомнить  ни одного повода для ареста его движимого имущества. В  ГИБДД ему посоветовали обратиться в кыштымский отдел  судебных приставов. Там только  развели руками, пояснив,  что не имеют к этому  никакого отношения – машину они не арестовывали.

 

Мало чем  помогли и в управлении федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. В электронной базе должников ни он, ни его арестованный «стальной конь» не значатся. Кыштымцу предложили написать заявление, пообещав разобраться и ответить в установленные законом сроки, то есть в течение месяца.

 

Автолюбитель  ждёт ответа, полагая,  что произошёл некий компьютерный сбой. Другого объяснения он не видит и пока не представляет, как будут развиваться события в дальнейшем.

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