Житель Кыштыма пытается выяснить, кто и за что наложил арест на его машину семь лет назад

Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: ГИБДД информирует

Визит кыштымца в ГИБДД совсем по другому поводу ошеломил автовладельца: ему сообщили, что на его автомобиль ещё в 2010 году наложен арест. За всё это время никто ни разу не уведомил автовладельца ни о наложении взыскания, ни о его причинах. Как и многих водителей, мужчину не раз штрафовали госавтоинспекторы, но штрафы он оплачивал исправно и своевременно.

Как ни старался автовладелец, он не смог вспомнить ни одного повода для ареста его движимого имущества. В ГИБДД ему посоветовали обратиться в кыштымский отдел судебных приставов. Там только развели руками, пояснив, что не имеют к этому никакого отношения – машину они не арестовывали.

Мало чем помогли и в управлении федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. В электронной базе должников ни он, ни его арестованный «стальной конь» не значатся. Кыштымцу предложили написать заявление, пообещав разобраться и ответить в установленные законом сроки, то есть в течение месяца.

Автолюбитель ждёт ответа, полагая, что произошёл некий компьютерный сбой. Другого объяснения он не видит и пока не представляет, как будут развиваться события в дальнейшем.