В Кыштыме автовладелец умудрился 13 раз за год нарушить Правила дорожного движения и накопить штрафов на солидную сумму

Автор: КР от Вчера, 11:00 Категория: ГИБДД информирует

Все госавтоинспекторы знают 22-летнего сотрудника компании «Интерсвязь» в лицо: за четыре года, то есть с того момента, когда он получил водительское удостоверение, молодой человек уже 30 раз привлекался к административной ответственности. В списке его нарушений – тонировка автомобиля, отсутствие полиса ОСАГО, создание помех движению автотранспорта и другие выкрутасы на дороге. А в 2014 году его и вовсе лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

– В этом году в начале января ему вернули водительское удостоверение, и он почти сразу же опять попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – На этот раз его арестовали за неуплату штрафов. В прошлом году на него было составлено восемь административных протоколов на общую сумму около десяти тысяч рублей.