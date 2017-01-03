Жителю Кыштыма так и не удалось отвертеться от совершённого им ДТП

Автор: КР от Сегодня, 14:22 Категория: ГИБДД информирует

В минувшую пятницу днём водитель автомобиля «Опель Мокка» дважды въехал в идущую впереди «Тойоту Королла». Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Ленина. Возмущённый житель нашего города, находившийся за рулём «японки», притормозил на обочине и вынудил наглеца остановиться. Однако тот не признал факт двойного столкновения и попросту уехал.

Пострадавший сообщил о случившемся в полицию. Спустя час сотрудники ДПС обнаружили подозреваемого на улице Калинина в районе здания городского суда. Тот уже успел спокойно съездить до ключика и набрать там воды.

Полицейским 46-летний житель Кыштыма также объяснил, что никакой автомобиль не повреждал. Однако свежие вмятины на его «Опеле», заметные невооружённым глазом, а также повреждения заднего бампера, фаркопа и крышки багажника на «Тойоте» свидетельствовали об обратном. За оставление места ДТП ему грозит лишение водительского удостоверения на срок от года до полутора лет или арест до 15 суток.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, этот нарушитель уже попадался в поле зрения дорожных полицейских в сентябре прошлого года. Тогда он, находясь за рулём «Мазды», выезжал с парковки у центральной больницы и врезался в дерево. Спустя пять минут после этого он въехал ещё и в «Мерседес». Тогда в ДТП пострадали и он сам, и его пассажир.