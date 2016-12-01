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В Кыштыме «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля

Автор: КР от Сегодня, 09:02 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера около пяти часов вечера возле дома № 97 на улице Республики произошло ДТП, в котором пострадали оба водителя.

                

Жителя Кыштыма 1941 года рождения, управлявшего «Дэу Матизом», занесло на скользкой дороге, и он выехал на встречную полосу. В это время ему «в лоб» ехал «Ниссан Альмера». Водитель «Ниссана» пытался увернуться, но избежать столкновения ему не удалось.

 

Как сказала «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, 75-летнего мужчину госпитализировали с переломом рёбер и гематомой грудной клетки. В «Ниссане» сработали подушки безопасности, и 60-летний кыштымец отделался ушибами колена и груди.

 

У обеих иномарок изрядно повреждены капоты, передние бамперы, крылья. В настоящее время проводится административное расследование. Установлено, что автовладельцы были трезвы.

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