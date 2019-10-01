Под Кыштымом перевернулся автомобиль Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: ГИБДД информирует 0 Дорожно-транспортное происшествие произошло на 13 километре автодороги Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты. Водитель 1952 года рождения управлял автомобилем «Лада 212140» (Нива). После прошедшего дождя он не справился с управлением на мокрой дороге. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель не пострадал. Как сказали сайту «КР» в кыштымской полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Водителей предупреждают о том, что в осенне-зимний период нужно быть особенно осторожными на дорогах. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить