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Под Кыштымом перевернулся автомобиль

Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: ГИБДД информирует

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 13 километре  автодороги Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты.

Водитель 1952 года рождения управлял автомобилем «Лада 212140» (Нива).

 

После прошедшего дождя он не справился с управлением на мокрой дороге. Машина съехала в кювет и перевернулась.

 

Водитель не пострадал.

 

 

Как сказали сайту «КР» в кыштымской полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Водителей предупреждают о том, что в осенне-зимний период нужно быть особенно осторожными на дорогах.


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