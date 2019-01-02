В Кыштыме отец подростка-нарушителя сам оказался не без греха Автор: КР от Сегодня, 16:19 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера около полуночи инспекторы ДПС остановили на улице Огнеупорной автомобиль ВАЗ-2112. За рулём легковушки сидел 17-летний подросток. – Выяснилось, что он без спроса взял отцовскую машину, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Нарушитель уехал довольно далеко от дома – он живёт на улице Графитовой, в другом районе нашего города. В отношении юноши был составлен административный протокол за езду без водительских прав. Ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Размер определит комиссия по делам несовершеннолетних. За автомобилем на улицу Огнеупорную явился отец задержанного. И всё бы ничего, но при проверке его документов оказалось, что он – должник. В сентябре прошлого года дорожные полицейские выписали ему штраф в 500 рублей за превышение скорости, но он его до сих пор не оплатил. За это он теперь поплатится штрафом в двойном размере, арестом до 15 суток или обязательными работы до 50 часов. Материалы уже переданы в суд. За сына, по всей вероятности, тоже придётся раскошеливаться главе семейства. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить