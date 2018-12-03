В Кыштыме подросток самовольно разъезжал по городу ещё и пьяным

Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: ГИБДД информирует

Госавтоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21093 у дома 111 на улице Карла Либкнехта. За рулём оказался 17-летний юноша с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав.

Результат алкотестера показал у него 0,23 промилле содержания алкоголя в крови. Инспекторы ГИБДД составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП – за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, которая и определит штраф юному водителю.

Пробив регистрационные знаки автомобиля, госавтоинспекторы нашли ещё одно правонарушение. Госномера числятся в розыске, так как не были поставлены на учёт. Горе-водителю был выписан ещё штраф в 500 рублей.