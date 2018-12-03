В Кыштыме подросток самовольно разъезжал по городу ещё и пьяным Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: ГИБДД информирует 0 Госавтоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21093 у дома 111 на улице Карла Либкнехта. За рулём оказался 17-летний юноша с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. Результат алкотестера показал у него 0,23 промилле содержания алкоголя в крови. Инспекторы ГИБДД составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП – за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, которая и определит штраф юному водителю. Пробив регистрационные знаки автомобиля, госавтоинспекторы нашли ещё одно правонарушение. Госномера числятся в розыске, так как не были поставлены на учёт. Горе-водителю был выписан ещё штраф в 500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить