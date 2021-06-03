В Кыштыме прошёл первый этап XXXV мемориала имени Виталия Масленникова

Вчера, 16:20 Категория: Герои и подвиги

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Мемориал собрал на трибуне стадиона полицейских, их семьи и всех неравнодушных. На открытии выступил начальник ОВД «Кыштымский», полковник полиции Юрий Добрецкий. Он пожелал участникам честной и упорной борьбы. Также с поздравительными и напутственными словами к собравшихся обратился первый заместитель главы округа Пётр Мошкин. На торжественном построении прозвучали фамилии сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их память почтили минутой молчания.

Первый этап соревнований в Кыштыме собрал команды из отделов МВД северной зоны Челябинской области. Это команды территориальных отделов МВД Челябинской области из Кыштыма, Верхнего Уфалея, Озёрска, Снежинска, Каслей, Кунашакского и Нязепетровского районов. Около 100 сотрудников полиции соревновались в легкоатлетических и силовых видах спорта.

В программе состязаний было шесть видов: подтягивание на перекладине, жим гири 32 кг, командный бег, комбинированная эстафета и перетягивание каната. В эстафете приняли участие и служебные собаки. Сотрудники органов внутренних дел также соревновались в стрельбе из пистолета.