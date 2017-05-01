В Кыштыме стартовал 31-й мемориал имени Виталия Масленникова

Автор: КР от Вчера, 08:23 Категория: Даты

Фото предоставлены пресс-службой кыштымской полиции.

На стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялся первый этап XXXI мемориала имени подполковника полиции Виталия Масленникова, посвящённый сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Виталий Титович работал в одном из районов челябинской полиции. Он собственным телом закрыл от бандитской пули медработников, тем самым не допустив жертв среди мирного населения.

С 1987 года мемориал Масленникова проводился среди подразделений УВД города Челябинска, а с 2012-го объединил всех сотрудников полиции Челябинской области.

В Кыштыме участников мемориала поприветствовали первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», подполковник полиции Юрий Добрецкий, начальник по работе с личным составом полиции Наталия Сергеева, председатель общественного совета Александр Баланцов и председатель совета ветеранов МВД Любовь Беспалова.

В соревнованиях приняли участие полицейские из Снежинска, Верхнего Уфалея, Озёрска, Каслей, Нязепетровска, Кунашака и Кыштыма. Они перетягивали канат, бежали в семейной и комбинированной эстафетах, поднимали гирю.

Победителем первого этапа мемориала имени Виталия Масленникова стала команда из Кунашакского района. Полицейские из Озёрска заняли второе место, их коллеги из Каслинского района – третье.

Второй этап мемориала состоится в Челябинске.