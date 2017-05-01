В Кыштыме стартовал 31-й мемориал имени Виталия Масленникова
Автор: КР от Вчера, 08:23 Категория: Даты
Фото предоставлены пресс-службой кыштымской полиции.
На стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялся первый этап XXXI мемориала имени подполковника полиции Виталия Масленникова, посвящённый сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Виталий Титович работал в одном из районов челябинской полиции. Он собственным телом закрыл от бандитской пули медработников, тем самым не допустив жертв среди мирного населения.
С 1987 года мемориал Масленникова проводился среди подразделений УВД города Челябинска, а с 2012-го объединил всех сотрудников полиции Челябинской области.
В Кыштыме участников мемориала поприветствовали первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», подполковник полиции Юрий Добрецкий, начальник по работе с личным составом полиции Наталия Сергеева, председатель общественного совета Александр Баланцов и председатель совета ветеранов МВД Любовь Беспалова.
В соревнованиях приняли участие полицейские из Снежинска, Верхнего Уфалея, Озёрска, Каслей, Нязепетровска, Кунашака и Кыштыма. Они перетягивали канат, бежали в семейной и комбинированной эстафетах, поднимали гирю.
Победителем первого этапа мемориала имени Виталия Масленникова стала команда из Кунашакского района. Полицейские из Озёрска заняли второе место, их коллеги из Каслинского района – третье.
Второй этап мемориала состоится в Челябинске.
Комментарии
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развели демагогию в комментариях умники ть >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Видимо отстал от жизни - считал, что казаки прежде других знают свою историю и традиции, и таким бредом, как национализм, не болеют Если не так, значит, осталось одно название >>>
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Чтото я не понял, судя по фото там нет когтей как у медведя На фото явно не медвежья лапа бред какой-то >>>
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виновные лица должны быть наказаны >>>
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Горожанин Вылезьте из интернета и пообщайтесь с нынешними казаками и вам быстро обяснят кто может быть казаком а кто нет сли вы не знали что среди казаков много националистов то у меня для вас плохи >>>
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