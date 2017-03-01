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В Кыштыме отремонтируют филиал Миасского медицинского колледжа

Автор: КР от Сегодня, 17:22 Категория: Образование

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Правда, речь идёт не обо всём здании, иначе ремонт обошёлся бы колледжу в неподъёмную сумму – около трёх миллионов рублей. Сразу после окончания этого учебного года отремонтируют места общего пользования – санитарные комнаты и блоки питания.

             

– Под общежитие для иногородних студентов отведено два этажа кыштымского филиала, – сказал сайту «КР» директор Миасского медколледжа Вадим Шульц. – На сегодня здесь проживает около 140 студентов. Насколько мне известно, ремонт в туалетах и в ванных комнатах не делался на протяжении многих лет. И нам нужно привести эти помещения в порядок.

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