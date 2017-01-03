В Кыштыме карантин сдвинул студенческий конкурс на три недели

Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: Образование

Как уже сообщалось на сайте «КР», вся эта неделя посвящена в нашем городе празднованию Дня студентов. В понедельник прошёл туристический квест, а вчера – «День дублёра». Сегодня виновники торжества отмечают свой праздник в спортивно-туристическом центре «Провинция».

Как и планировалось, завтра состоится традиционная встреча с главой округа Людмилой Шеболаевой «Сто вопросов взрослому». А финальное мероприятие в Доме культуры металлургов «Лучший студенческий дуэт» в связи с карантином по гриппу перенесено на 14 февраля.

Интернет-голосование за лучшую пару стартовало сегодня в полдень в самой массовой интернет-группе нашего города «Мы из Кыштыма».