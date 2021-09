SKYSMART раскрывает секреты эффективного английского

Вчера, 14:59 Категория: Образование

Изучение английского языка, по данным ВЦИОМ, считают важным 93% респондентов. Но понимание этого очень часто приходит с большим запозданием. И хотя учиться никогда не поздно, усвоение языка в детском и подростковом возрасте идет быстрее и легче, а вот с мотивацией к обучению у школьников ситуация обстоит сложнее.

Поэтому в онлайн-школе Skysmart, одним из профилей которой является английский язык, особое внимание уделяют геймификации образовательного процесса, подбору нескучного контента, общению на наиболее животрепещущие темы. Здесь стремятся найти индивидуальный подход к каждому ребенку, разрабатывая онлайн курсы английского для подростков. Уроки в Skysmart — это не набившее оскомину «London is the capital of Great Britain*», а скорее «Watching TikTok raises my mood**» или «He has finished reading a Game of Thrones***».

Слушателями онлайн-курсов английского становится самая разная аудитория. Это дети, находящиеся на семейном обучении; целеустремленные подростки, которым недостаточно школьных уроков; школьники, пропустившие материал из-за болезни; те, кто готовится к конкурсам, олимпиадам, экзаменам. Часто родители в онлайн-английском видят хорошую альтернативу репетиторам. А еще онлайн уроки английского для подростков — это доступ к обширному профессиональному сообществу, в том числе носителям языка, которых даже в большом городе найти не так просто.

Самое главное преимущество онлайн-занятий для школьников — изучать то, что нравится. Поскольку речь идет об индивидуальном обучении, педагог стремится говорить на темы, наиболее интересные ученику. Это может быть обсуждение фильма или прочитанной книги на английском, разговор о предстоящем путешествии или о карьерных планах. Индивидуальные занятия предполагают в разы больше практики, чем в рамках школьных уроков, а значит видимых успехов удается достичь гораздо быстрее.

Самые увлеченные могут добавить в свой индивидуальный образовательный процесс подкасты, сериалы, книги на английском, мобильные приложения для запоминания новых слов и выражений. Это позволит овладеть достаточным количеством фраз и выражений, которые затем можно будет использовать в различных языковых ситуациях, например, в языковом клубе.

Совершенствовать (именно совершенствовать, а не изучать) язык можно в TikTok или за просмотром англоязычных YouTube-каналов. Это хорошая возможность познакомиться с британским сленгом или американскими идиомами, расширить запас синонимов.

*Лондон — это столица Великобритании

** Просмотр ТикТока поднимает мне настроение

*** Он закончил читать Игру Престолов.