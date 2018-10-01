В Кыштыме развивается общение без границ

Автор: КР от Сегодня, 13:21 Категория: Образование

В прошлом году колледж английского языка посетили гости из Шри-Ланки и Мексики.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ.

Колледж английского языка – единственное учреждение дополнительного образования в Кыштыме, где дети получают знания и перспективы международного уровня.

Занятия проходят по выходным на нескольких площадках. Обучение доступно абсолютно всем. Это относится как к финансовой стороне вопроса, так и к стартовому уровню знания языка.

Доступный диалог

В этом году две группы в колледже достигли так называемой продвинутой степени владения иностранным языком (B2). На этом же уровне выпускаются ученики языковых гимназий. Кроме этого, один из учеников – Никита Меньшаков, десятиклассник первой школы, преодолел ещё более высокую планку. Он приступил к освоению материала совершенного уровня (Advanced-C1), иначе говоря – уровня европейских университетов.

– Я занимаюсь в колледже со второго класса по 12 часов в месяц, – рассказал сайту "КР" Никита. – Безусловно, заслуга настолько масштабных знаний кроется в очень доступной к восприятию методике обучения, основой которого является совершенствование разговорной формы общения.

Особенность программы колледжа не в том, чтобы вызубрить иностранный язык, а в том, чтобы научить им пользоваться. В этом направлении работает проект «Диалог». Регулярно в Кыштым приезжают студенты из разных стран – Канады, США, Мексики, Конго, Нигерии, Турции. Беседы с ними открывают для местных ребят новые стороны в грамматике и страноведении.

Гости из Конго приезжали в Кыштым по приглашению руководства

колледжа английского языка в 2015 году.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ.

Всякий урок впрок

Девятиклассница средней школы № 2 Ульяна Мигранова начала учить английский, когда её семья переехала в Канаду. Прожив там два года и вернувшись в Кыштым, девушка решила продолжить занятия иностранным языком, чтобы не потерять наработанные навыки. Проблемы с выбором колледжа не возникло.

– Преподаватели приятно удивили, – объяснила своё решение Ульяна. – Они в совершенстве могут поддержать разговор и мне есть чему у них учиться, несмотря на то, что я сама свободно владею языком.

Никакой рутины и сухих конспектов – таков принцип работы Уральского образовательного центра, подразделением которого и является колледж английского языка. Уже 26 лет он функционирует в нашем городе.

– Ежегодно около 350 учеников от пяти до 17 лет получают новые возможности в общении, дружбе и выборе будущей профессии, – сказала директор центра Ирина Абакумова.

Язык до Оксфорда доведёт

Выпускники колледжа с лёгкостью поступают на бюджетную форму обучения в престижные университеты страны, среди которых Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет, и даже мира. Это не амбициозное заявление, а блестящая правда. Один из учеников кыштымского колледжа английского языка два года назад стал студентом Оксфордского университета в Великобритании.

– Обучение в колледже Кыштыма проходит по книгам издательства Oxford и Cambridge, – рассказала сайту "КР" старший преподаватель международного факультета ЮУрГУ Полина Золотаревская. – Фундаментом знания языка является уровень Elementary. Он знакомит с основами грамматики, необходимым словарным запасом, правильным произношением и интонациями. Средний уровень, Intermediate, позволяет свободно обсуждать бытовые и профессиональные темы, читать художественную литературу. А знания уровня Advanced уже гарантируют поступление даже в европейские вузы.

В колледже английского языка работают группы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Помимо этого, на образовательной площадке организована сдача международного экзамена с выдачей сертификатов международного образца. Такому же уровню соответствуют свидетельства, которые ученики получают по окончании каждого курса обучения.

Запись в колледж английского языка проводится по телефонам: 8-950-721-05-90; 8-963-074-32-54.

Сайт – http://uralcenter.com/

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