В Кыштыме развивается общение без границ Автор: КР от Сегодня, 13:21 Категория: Образование 0 В прошлом году колледж английского языка посетили гости из Шри-Ланки и Мексики. ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ. Колледж английского языка – единственное учреждение дополнительного образования в Кыштыме, где дети получают знания и перспективы международного уровня. Занятия проходят по выходным на нескольких площадках. Обучение доступно абсолютно всем. Это относится как к финансовой стороне вопроса, так и к стартовому уровню знания языка. Доступный диалог В этом году две группы в колледже достигли так называемой продвинутой степени владения иностранным языком (B2). На этом же уровне выпускаются ученики языковых гимназий. Кроме этого, один из учеников – Никита Меньшаков, десятиклассник первой школы, преодолел ещё более высокую планку. Он приступил к освоению материала совершенного уровня (Advanced-C1), иначе говоря – уровня европейских университетов. – Я занимаюсь в колледже со второго класса по 12 часов в месяц, – рассказал сайту "КР" Никита. – Безусловно, заслуга настолько масштабных знаний кроется в очень доступной к восприятию методике обучения, основой которого является совершенствование разговорной формы общения. Особенность программы колледжа не в том, чтобы вызубрить иностранный язык, а в том, чтобы научить им пользоваться. В этом направлении работает проект «Диалог». Регулярно в Кыштым приезжают студенты из разных стран – Канады, США, Мексики, Конго, Нигерии, Турции. Беседы с ними открывают для местных ребят новые стороны в грамматике и страноведении. Гости из Конго приезжали в Кыштым по приглашению руководства колледжа английского языка в 2015 году. ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ. Всякий урок впрок Девятиклассница средней школы № 2 Ульяна Мигранова начала учить английский, когда её семья переехала в Канаду. Прожив там два года и вернувшись в Кыштым, девушка решила продолжить занятия иностранным языком, чтобы не потерять наработанные навыки. Проблемы с выбором колледжа не возникло. – Преподаватели приятно удивили, – объяснила своё решение Ульяна. – Они в совершенстве могут поддержать разговор и мне есть чему у них учиться, несмотря на то, что я сама свободно владею языком. Никакой рутины и сухих конспектов – таков принцип работы Уральского образовательного центра, подразделением которого и является колледж английского языка. Уже 26 лет он функционирует в нашем городе. – Ежегодно около 350 учеников от пяти до 17 лет получают новые возможности в общении, дружбе и выборе будущей профессии, – сказала директор центра Ирина Абакумова. Язык до Оксфорда доведёт Выпускники колледжа с лёгкостью поступают на бюджетную форму обучения в престижные университеты страны, среди которых Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет, и даже мира. Это не амбициозное заявление, а блестящая правда. Один из учеников кыштымского колледжа английского языка два года назад стал студентом Оксфордского университета в Великобритании. – Обучение в колледже Кыштыма проходит по книгам издательства Oxford и Cambridge, – рассказала сайту "КР" старший преподаватель международного факультета ЮУрГУ Полина Золотаревская. – Фундаментом знания языка является уровень Elementary. Он знакомит с основами грамматики, необходимым словарным запасом, правильным произношением и интонациями. Средний уровень, Intermediate, позволяет свободно обсуждать бытовые и профессиональные темы, читать художественную литературу. А знания уровня Advanced уже гарантируют поступление даже в европейские вузы. В колледже английского языка работают группы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Помимо этого, на образовательной площадке организована сдача международного экзамена с выдачей сертификатов международного образца. Такому же уровню соответствуют свидетельства, которые ученики получают по окончании каждого курса обучения. Запись в колледж английского языка проводится по телефонам: 8-950-721-05-90; 8-963-074-32-54. Сайт – http://uralcenter.com/ Группа «ВКонтакте» – https://vk.com/english_college Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить