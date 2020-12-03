В Кыштыме состоялась традиционная ежегодная церемония чествования школьников «Триумф - 2020»

Сегодня, 10:01 Категория: Образование

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Конкурсный отбор одарённых детей и талантливой молодёжи «Триумф» состоялся в нашем городе в двенадцатый раз. Как и многие мероприятия в последнее время, церемония прошла в условиях ограничений, связанных с пандемией. Тем не менее, кыштымские школьники не остались без внимания. Всего на премию «Триумф» было подано 132 заявки. Конкурсный отбор прошёл 51 претендент. Это дети и подростки, отличившиеся в учёбе, спорте, творчестве.

В первый день зимы восемь участников были приглашены в актовый зал администрации на встречу с главой Кыштымского городского округа. Все они пришли вместе со своими родителями. В торжественной обстановке и с соблюдением норм безопасности, Людмила Шеболаева вручила «триумфаторам» премии. Трое школьников удостоились высших награды конкурса – гранта главы. Денежные поощрения в размере по 10 000 рублей каждое получили семиклассник первой школы Михаил Новосёлов, шестиклассница тринадцатой школы Анастасия Устинова и восьмиклассник второй школы Иван Симонов.

Ещё пять человек были отмечены премиями главы округа в размере по 6 000 рублей. Обладателями премий стали девятиклассница школы № 4 Милана Зубова, семиклассник школы № 2 Арсений Демидов, девятиклассница школы № 3 Надежда Бегджикова, одиннадцатиклассница школы № 13 Анна Астахова и девятиклассница школы № 10 Ксения Заварзина.

Кроме того, на этой неделе «пятёрка» лучших из лучших были награждены в управлении по делам образования. Четвероклассники из второй школы Артём Мазур, Вероника Петухова, второклассники этой же школы Егор и Глеб Исламовы, а также четвероклассница из десятой школы Настя Денисова удостоились за свои знания и успехи повышенных премий. Каждый «триумфатор» получил по полторы тысячи рублей. Остальные 38 участников, прошедшие конкурсный отбор, награждены денежными премиями в своих учебных заведениях.

Средства на поощрения талантливых детей направлены из местного бюджета.