Кыштымские учителя будут отмечены грамотами и благодарностями

Вчера, 11:43 Категория: Образование

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В предстоящий понедельник, 5 октября, в нашей стране отмечается День учителя.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, в кыштымских школах трудится 256 учителей. Кроме того, ещё 384 педагога – это работники дополнительного образования, воспитатели, музработники…

В честь профессионального праздника кыштымские учителя будут отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами различного уровня. Восемнадцать человек получат грамоты, благодарности и благодарственные письма от главы Кыштымского округа, ещё несколько человек удостоены грамот, благодарностей и даже премий от Собрания депутатов Кыштымского городского округа. Шестеро педагогов будут отмечены благодарственными письмами от депутата Государственной Думы Владимира Бурматова.

Министерство образования и науки Челябинской области поощрит почётными грамотами и благодарностью за работу 12 кыштымских учителей. Ещё троим вручат премии и благодарственные письма от регионального министерства совместно с обкомом профсоюза работников народного образования.

Из-за напряжённой ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, массовых праздничных торжеств в честь Дня учителя в Кыштымском округе не будет. Награждение педагогов состоится в малочисленных коллективах в разные дни и в разное время.