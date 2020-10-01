Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские учителя будут отмечены грамотами и благодарностями

Вчера, 11:43 Категория: Образование
307
0

В предстоящий понедельник, 5 октября, в нашей стране отмечается День учителя.

 

Как сообщила сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, в кыштымских школах трудится 256 учителей. Кроме того, ещё 384 педагога – это работники дополнительного образования, воспитатели, музработники…

 

В честь профессионального праздника кыштымские учителя будут отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами различного уровня. Восемнадцать человек получат грамоты, благодарности и благодарственные письма от главы Кыштымского округа, ещё несколько человек удостоены грамот, благодарностей и даже премий от Собрания депутатов Кыштымского городского округа. Шестеро педагогов будут отмечены благодарственными письмами от депутата Государственной Думы Владимира Бурматова.

 

Министерство образования и науки Челябинской области поощрит почётными грамотами и благодарностью за работу 12 кыштымских учителей. Ещё троим вручат премии и благодарственные письма от регионального министерства совместно с обкомом профсоюза работников народного образования.

 

Из-за напряжённой ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, массовых праздничных торжеств в честь Дня учителя в Кыштымском округе не будет. Награждение педагогов состоится в малочисленных коллективах в разные дни и в разное время.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым День учителя награждение глава Кыштымского округа Собрание Кыштымского округа

Похожие публикации:

В Кыштыме металлурги торжественно отметили свой профессиональный праздник

Магазинов станет ещё больше

За развитие бизнеса

Премиальные от главы округа

В Кыштым приедет солист Большого театра

Комментарии:

Добавить