В Кыштыме металлурги торжественно отметили свой профессиональный праздник

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В этом году из-за эпидемии коронавируса Кыштымский медеэлектролитный завод отказался практически от всех праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Но без торжественной церемонии награждения передовиков производства КМЭЗ обойтись не смог.

Сегодня на небольшой импровизированной сцене у проходной медеэлектролитного завода чествовали кыштымских металлургов. Специально по такому случаю в наш город приехал депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев. Виновников торжества поздравили также глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, председатель Собрания депутатов Виктор Силантьев, директор управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова и генеральный директор предприятия Андрей Кудрявцев.

– Вы – достояние большой страны, компании, завода, – сказала, обращаясь к трудовому коллективу, Елена Тарасова. – Каждый из вас – маленькая частица, без вклада которой в производство, невозможно обойтись. Я желаю вам быть сильными частицами и гордиться высоким званием металлургов!

На сцену для награждения поднимались лучшие работники завода. Всего – около пятидесяти человек. Металлурги были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора, почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства промышленности, технологии и природных ресурсов Челябинской области, благодарственными письмами Законодательного Собрания Челябинской области и депутат Госдумы, а также почётными грамотами и благодарственными письмами главы Кыштымского округа и Собрания депутатов округа. Металлургов поощрила почётными грамотами и Русская медная компания, в состав которой входит Кыштымский медеэлектролитный завод.

А творческим подарком для металлургов стал дебют кавер-группы под очень символичным названием «Элемент 29». Как известно, под номером «29» в периодической системе Менделеева значится медь. Необычное название не покажется удивительным, если знать, что ВИА создали работники Кыштымского медеэлектролитного завода: инженер железнодорожного цеха Павел Силантьев, главный теплоэнергетик Антон Заикин, аппаратчик котельной Анна Заикина и литейщик горячего металла. В роли барабанщика также был металлург Михаил Ганичкин.