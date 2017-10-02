В Кыштыме повышают свою квалификацию педагоги из разных городов Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: Образование

Сегодня и завтра коллектив первой школы делится инновационными разработками и методами работы со своими коллегами из Каслей, Верхнего Уфалея, Нязепетровска и других близлежащих городов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, первая школа является региональной инновационной площадкой. Сюда второй год съезжаются за опытом преподаватели со всей Челябинской области. Кроме того, кыштымские педагоги проводят обучение и конференции в режиме онлайн.

Как сказала сайту «КР» директор первой школы Наталья Каримова, за эти два дня новые методы работы, связанные с профориентацией школьников, освоят 20 педагогов. Всем им будут выданы удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.