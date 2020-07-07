Родители детей-инвалидов будут получать по 22 тысячи рублей в качестве компенсации затрат на обучение

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Родители детей-инвалидов с начала нового учебного года будут получать единую компенсацию затрат на самостоятельное обучение.

С принятием в 2014 году нового образовательного стандарта детей-инвалидов разделили на две категории. Речь о тех, кто начал обучение до сентября 2016 года, и тех, кто приступил к обучению позже уже по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). От объёма стандарта рассчитывается и норматив финансирования образовательной программы – по ФГОС он выше. Поэтому размер компенсации затрат родителей детей-инвалидов, обучающихся в семейной форме, существенно различался: 10 тысяч рублей в среднем для первой группы и около 22 тысяч – для второй.

– Из-за такой несправедливости было большое количество обращений, – подчеркнул губернатор Алексей Текслер. – Родители и общественные организации, уполномоченные по правам ребёнка и человека обращались ко мне. Принято решение уравнять выплаты. Порядка одной тысячи детей у нас в регионе смогут получить повышенную компенсацию за самостоятельное обучение на дому. В развитии всех наших социальных инициатив это важное решение для семей в регионе.

Таким образом, с нового учебного года размер ежемесячной компенсации затрат родителей детей-инвалидов в части организации самостоятельного обучения по основным общеобразовательным программам составит 22 тысячи рублей.